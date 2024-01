Tunisie : Le ministre de l’intÃ©rieur en visite au Qatar pour parler coopÃ©ration sÃ©curitaire

Tunisie : Le ministre de l’intérieur en visite au Qatar pour parler coopération sécuritaire

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, s’est rendu hier, mercredi 17 janvier, au Qatar, pour prendre part à la cérémonie de diplomation de la sixième promotion des étudiants de l’académie de police.

Une rencontre a réuni, à cette occasion, le ministre avec son homologue qatari, cheikh Khelifa Ben Hamed Ben Khalifa al-Thani, au cours de laquelle, les relations de coopération bilatérale ont été examinées.

Les programmes d’intérêt commun dans les domaines sécuritaires et les moyens de les consolider et les développer ont été passés en revue.

Le ministre et la délégation l’accompagnant se sont rendus, en visite, au centre d’opérations sécuritaires de la coupe d’Asie des Nations, Qatar 2023, pour prendre connaissance de la marche du travail, des plans sécuritaires arrêtés, ainsi que des mécanismes de coordination et de communication entre différentes parties sécuritaires, militaires et civiles, visant à assurer la sécurité des participants à la compétition asiatique.

