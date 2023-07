Tunisie : Le ministre de l’Intérieur et l’ambassadeur de l’UE prônent « une approche réaliste et multi-dimensionnelle » contre la migration irrégulière

La question migratoire, et la coopération bilatérale ont été au centre d’un entretien, hier, mercredi 05 juillet, entre le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, et l’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis, Marcus Cornaro.



En matière de lutte contre la migration irrégulière, les deux parties ont prôné « une approche réaliste et multi-dimensionnelle, reposant sur l’élimination des causes, et non la tentative d’en régler les conséquences, ce qui garantit les intérêts communs des différentes parties concernées », rapporte le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

La rencontre était, par ailleurs, une occasion « de relancer les programmes de partenariat et de coopération, en appui au secteur de la sécurité dans de nombreux secteurs d’intérêt commun, notamment en matière de formation et d’échange d’expériences ».

Il a été, également, question de l’état d’avancement des projets en cours avec l’Union européenne.

Gnetnews