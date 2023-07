Tunisie : Le ministre de l’Intérieur fait le point sur les projets de la carte d’identité et du passeport biométriques

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, a affirmé que les projets de la carte d’identité et du passeport biométriques ont été élaborés dans le cadre d’une approche participative, avec toutes les parties concernées, et en comptant sur des compétences et des expertises nationales tunisiennes.

Intervenu hier, mercredi 26 juillet, à une plénière de dialogue à l’Assemblée qui lui était consacrée, il a indiqué que lesdits projets ont été préparés, en s’inspirant des expériences comparées en vue de garantir la préservation des données personnelles, les droits et libertés, en tenant compte de la souveraineté nationale et de la sûreté nationale numérique.

Il a fait savoir que le ministère avait fait déjà l’acquisition des équipements techniques spécifiques au passeport biométrique, et que le projet sera bientôt soumis à l’Assemblée des représentants du peuple.

Feki a révélé, par ailleurs, que le ministère de l’Intérieur planchait sur le développement et la digitalisation de l’administration, via les technologies modernes, et des moyens développés, en vue de conférer l’efficacité requise aux prestations administratives rendues au citoyen.

Gnetnews