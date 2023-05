Tunisie : Le ministre de l’Intérieur appelle depuis Monastir à la lutte contre la contrebande et le trafic de drogue

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, a appelé, à Monastir, « à poursuivre les efforts pour se prémunir des actes terroristes, et affronter les différents crimes, à l’instar de la lutte contre la contrebande, le trafic de drogue, et la migration irrégulière ».

Lors d’une visite, samedi, à cette ville côtière du Centre-est de la Tunisie, Feki, cité par un communiqué du ministère de l’Intérieur, a appelé à bien se préparer à la saison touristique dans la région.

Le ministre de l’Intérieur a présidé, en compagnie du gouverneur de Monastir, une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité régional, où il était question des principaux indicateurs et projets de développement, outre l’évaluation de la situation sécuritaire dans la région et les moyens matériels et humains mobilisés pour veiller à la sécurité du citoyen et préserver les biens publics et privés, rapporte, en substance, la même source.

Le ministre a inauguré, de nouvelles créations, notamment le siège du district de la garde maritime de Monastir, celui de la deuxième municipalité de Monastir, ainsi que le premier noyau du district de la garde nationale à Zaouiat Kontosh (délégation de Jemmal).

Il a, par ailleurs, inauguré les districts de la garde nationale de Moknine et Ksar Hellal, et a posé les premières pierres pour la construction du district de sécurité nationale à Ksar Hellal…

Gnetnews