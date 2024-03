Tunisie : Le ministre de l’Intérieur ouvre la conférence des chefs de secteurs de la garde nationale à la caserne d’el-Aouina

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, a présidé, ce vendredi 08 Mars 2024, l’ouverture de la conférence des chefs de secteurs de la garde nationale à la caserne d’el-Aouina. Il était accompagné par le Directeur Général, commandant de la garde nationale, en présence de directeurs généraux, et directeurs de la garde nationale.

Le ministre a, en préambule, valorisé les efforts des chefs de secteur de la garde nationale, qui ne ménagent pas d’efforts, en matière de sacrifice et d’application de la loi, en rendant service aux citoyens, et en préservant l’invulnérabilité de la patrie, rapporte en substance le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Cette conférence est une occasion de raffermir les liens d’harmonie, de coordination entre les différents corps, et d’action continue dans le cadre de l’unité de l’institution sécuritaire, a-t-il ajouté.

Le ministre de l’Intérieur a, par ailleurs, souligné la nécessité d’examiner les mécanismes susceptibles de promouvoir l’action sécuritaire, dans de nombreux domaines importants et centraux, à l’instar de la lutte contre la migration irrégulière, la lutte contre la spéculation et la hausse des prix, la prévention des accidents de la route, l’application des technologies modernes à l’action sécuritaire, la bonne gestion des ressources humaines, et la bonne planification en temps de crises.

Gnetnews