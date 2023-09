Tunisie : Le ministre de l’Intérieur ouvre l’année de formation à l’École Supérieure des Forces de Sécurité Intérieure

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, a présidé, ce lundi 25 septembre 2023, l’ouverture de la 25ème session de formation de l’École Supérieure des Forces de Sécurité Intérieure (ESFSI), au titre de l’année 2023-2024.

Le ministre a souligné « l’important rôle joué par l’ESFSI en matière d’habilitation des cadres supérieurs, et de consolidation de leurs capacités en matière de commandement », rapporte un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Il a affirmé la fierté de l’institution sécuritaire de l’effort accompli au sein de cet établissement, et son impact sur l’efficacité de la prestation sécuritaire, tant sur le plan de l’encadrement et du commandement, que sur celui de la gestion et de la coordination, outre l’affectation judicieuse des moyens humains et matériels.

Le ministre s’est, par ailleurs, rendu dans les espaces pédagogiques et s’est enquis des préparatifs menés en vue d’assurer les meilleures conditions de réussite à la saison de formation au sein de cette institution.

Gnetnews