Tunisie : Le ministre de l’Intérieur préside une réunion sur la campagne « Vacances en sécurité 2023 »

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, a présidé ce lundi 26 Juin, une séance de travail consacrée à l’examen des dispositions, relatives à la campagne nationale Vacances en sécurité 2023.

Cette campagne se poursuit du 01er juillet au 15 septembre 2023 sous le signe « votre sécurité est la responsabilité de tous », rapporte le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Le ministre a salué « les efforts déployés par toutes les structures du ministère de l’Intérieur en vue de faire réussir les différentes manifestations et grandes occasions, à l’instar des examens nationaux et de la saison sportive ».

Il a appelé « à plus de vigilance, et à déployer davantage d’efforts en vue de sécuriser la saison touristique, d’assurer le retour des Tunisiens de l’étranger au bercail et de faciliter les prestations qui leur sont rendues ».

Kamel Feki a souligné la nécessité de faire face aux différents actes attentatoires à l’ordre public, de mener les opérations de secours et de sauvetage dans les plages, ainsi que de prévention et d’intervention efficace pendant les accidents et catastrophes, tout en mobilisant les moyens humains et logistiques pour ce faire.

Gnetnews