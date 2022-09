Tunisie : Le ministre de l’IntÃ©rieur reÃ§oit le bÃ¢tonnier de l’ordre des avocats

Tunisie : Le ministre de l’Intérieur reçoit le bâtonnier de l’ordre des avocats

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a reçu ce lundi 26 septembre 2022, au siège du ministère, le bâtonnier de l’ordre des avocats, Hatem Mziou.

Cette rencontre a porté sur « les liens solides entre le ministère de l’Intérieur et l’Ordre national des avocats, et la consolidation de la coopération et la complémentarité entre les avocats et les sécuritaires, tous corps confondus ».

D’autant que « les deux parties ont, en partage, un domaine d’action conjoint visant à servir les intérêts du citoyen, à travers l’application de la loi », indique, en substance, le ministère de l’Intérieur.

Les deux hommes ont, par ailleurs, rendu hommage au travail des avocats et des sécuritaires, pour les efforts considérables accomplis, en vue de faire valoir la loi et préserver les droits des citoyens.

