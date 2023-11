Tunisie : Le ministre de l’Intérieur reçoit une délégation de la défense civile saoudienne

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, s’est entretenu hier, mercredi 22 novembre, au siège du ministère, avec une délégation de la défense civile saoudienne, conduite par le Directeur Général de Défense civile saoudienne, en présence du Directeur Général de l’Office national de la protection civile.

La délégation saoudienne est dans nos murs, pour prendre part à la deuxième réunion de la commission tuniso-saoudienne de coopération dans le domaine de la protection civile et la défense civile.

La rencontre a été axée sur les sujets d’intérêt commun, et des aspects de la coopération bilatérale, liés à la protection civile, rapporte le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Il était question des moyens à même de développer les stratégies conjointes en vue de faire face aux dangers et catastrophes, et d’approfondir la coopération et l’échange des expériences, selon la même source.

Gnetnews