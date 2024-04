Tunisie : Le ministre de l’Intérieur se rend à Béjà et inspecte les différents corps sécuritaires

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, s’est rendu, samedi 30 Mars, en visite à Béjà où il s’est enquis des conditions de travail des unités relevant des différents corps de la sécurité nationale, de la garde nationale et de la protection civile.

Le ministre qui était accompagné de nombre de cadres supérieurs du ministère, s’est arrêté à nombre de points de contrôle réglementaire, routier, et sécuritaire, ainsi qu’aux patrouilles fixes et mobiles.

Il a ainsi inspecté la marche du travail des unités sécuritaires, et leur promptitude. Comme il a pris connaissance des moyens humains et matériels mobilisés pour veiller sur la sécurité du citoyen et préserver les biens publics et privés, rapporte le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Cette visite était une occasion au cours de laquelle le ministre a écouté les préoccupations des sécuritaires, et leur a présenté ses remerciements et encouragements, pour leur sens de sacrifice, de discipline et de patriotisme, les incitant à plus de don de soi et d’effort, et à élever le niveau de préparation opérationnelle en vue de préserver l’ordre public et l’invulnérabilité du territoire national.

Le ministre a, en définitive, partagé un repas de rupture du jeûne avec des cadres et agents de différents corps sécuritaires et administratifs, au siège de l’unité régionale de la protection civile de Teboursouk.

