Tunisie : Le ministre des Affaires étrangères conduit la délégation tunisienne au sommet des non alignés à Ouganda

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à ol’Etranger, Nabil Ammar, conduira la délégation tunisienne au 19ème Sommet du Mouvement des Non-Alignés et du 3ème « Sommet du Sud », du Groupe des 77 plus la Chine, qui se tiendront à Kampala (Ouganda), du 19 au 22 janvier 2024.

Le Sommet des non alignés portera sur « l’intensification de la coopération pour une richesse mondiale partagée », tandis que le 3ème Sommet du Sud se tient autour du thème « Ne laisser personne pour compte ».

Les deux sommets constituent un cadre approprié pour conjuguer les efforts face aux défis mondiaux communs auxquels sont confrontés les pays du Sud, échanger sur les solutions pour parvenir à un développement durable pour tous et développer une nouvelle vision pour renforcer le multilatéralisme, la coopération et la solidarité internationale.

La discussion des moyens d’intensifier la pression internationale afin de mettre un terme immédiat à l’agression brutale contre le peuple palestinien invincible figure en tête des priorités de la participation tunisienne à ces deux sommets, outre le renforcement de la coopération Sud-Sud et l’unification des efforts visant à réformer le système financier international.

Le ministre rencontrera plusieurs de ses homologues pour renforcer la consultation politique, impulser la coopération bilatérale et nouer davantage de partenariats, notamment au niveau continental.