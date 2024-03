Tunisie : Inauguration de la première mosquée de Yasmine-Hammamet

Le ministre des Affaires religieuses, Ibrahim Chaïbi, a inauguré hier, dimanche, 07 Ramadan de l’an 1445 de l’hégire, correspondant au 17 Mars, la mosquée, Bilal, première du genre dans la région de Yasmine Hammamet (gouvernorat de Nabeul).

Le ministre, cité par un communiqué de son département, a exprimé sa fierté de l’instauration de la première mosquée dans la région de Yasmine Hammamet, qui connait une grande affluence de visiteurs et de touristes, promettant de la doter de livres chaariques, et de titres portant sur des connaissances diversifiées, de manière qu’ils soient abordables pour tous les visiteurs de ce site, afin que les mosquées retrouvent leur rôle, en matière de diffusion de la pensée modérée, et de construction d’un esprit éclairé, en prolongement du mot Iqraa (Lis).

Le ministre a arpenté les différentes parties de ce lieu de culte, et s’est enquis de sa beauté, ses spécificités et son prestige architectural.

Il a remercié tous ceux qui ont contribué à bâtir cet édifice.

Gnetnews