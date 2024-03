Tunisie : Le ministre du Tourisme décerne les prix nationaux de l’Artisanat

A l’occasion de la journée nationale de l’Artisanat et de l’Habit traditionnel, le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a décerné, samedi 16 Mars au palais des congrès de Tunis, les prix nationaux de l’artisanat :

*Prix national de promotion de l’Artisanat (2023) à Nasser Dridi, artisan du gouvernorat de Bizerte, dans le domaine de la confection des bijoux et des joyaux ;

*Prix national de la jeunesse en Artisanat (2023), à Mayari Ezzedine, artisane du gouvernorat de Mehdia, pour la confection de produits bariolés.

Le ministre a affirmé l’importance de conserver le legs traditionnel et artisanal qui consacre les spécificités de l’identité nationale, tout en le préservant de la perte et de le passer aux générations futures.

Il a, par ailleurs, souligné le rôle social, économique, et culturel de l’Artisanat, qui, plus est, contribue à la relance de la cadence de développement, notamment dans les régions intérieures, ainsi qu’à la consolidation des exportations tunisiennes et à l’encouragement de l’investissement et la création de postes d’emploi.

Gnetnews