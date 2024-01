Tunisie : La qualitÃ© intÃ©grale dÃ©crÃ©tÃ©e dans le tourisme, pour attirer une clientÃ¨le de luxe

Tunisie : La qualité intégrale décrétée dans le tourisme, pour attirer une clientèle de luxe

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a annoncé le lancement immédiat du programme de qualité intégrale dans les secteurs du tourisme et de l’Artisanat.

Présidant hier, lundi 08 janvier 2024, une séance de travail en présence, notamment, des cadres supérieurs de son ministère et du PDG de l’ONTT, Belhassine a souligné l’importance de ce programme en matière d’amélioration du rendement du secteur du tourisme et de l’Artisanat, en appliquant le concept de la qualité intégrale aux produits de l’artisanat, afin de les rendre compétitifs et de les promouvoir sur le marché mondial.

Ce procédé est, par ailleurs, de nature à améliorer la qualité des services touristiques, ce qui est à même d’appuyer davantage le tourisme intérieur, de polariser les touristes à forte capacité de dépense, et de conférer plus de compétitivité et de durabilité au secteur.

Le ministre a fait état d’une volonté claire de généraliser la qualité intégrale sur l’ensemble des établissements sous tutelle, appelant à une vision unifiée en vue d’étendre ce concept à toutes les activités liées aux secteurs du tourisme et de l’artisanat.

Il a appelé à une coordination entre l’administration, la profession, et tous les autres intervenants, afin d’accélérer la réalisation de ce programme et d’atteindre les objectifs escomptés.

Gnetnews