Tunisie : Le ministre du tourisme inspecte les hôtels à Mehdia, où des communes candidatent à la vocation touristique

Les moyens de développer l’attraction touristique dans le gouvernorat de Mehdia, d’y développer l’investissement touristique national et étranger, de mieux encadrer les artisans, et de promouvoir la propreté et l’esthétique urbaine ont été au centre d’une séance de travail tenue ce week-end, à Mehdia, sous la présidence du ministre du Tourisme, Moez Belhassine, en marge de la visite de travail qu’il effectue dans la région.

Le ministre a annoncé, à cette occasion, que l’accord de principe a été octroyé, en vue de l’élaboration des dossiers de classification des municipalités de Ksour Essaf et Rejiche, en tant que communes touristiques. Les municipalités d’el-Chebba et de Breda ont été appelés à accélérer le dépôt de leur dossier respectif, pour être inscrites parmi les municipalités touristiques.

Le ministre a, par ailleurs, effectué la nuit du samedi 05 août, une tournée d’inspection des établissements touristiques de la ville, où il s’est enquis de la marche de travail, des conditions d’accueil des touristes, de la qualité de services et du système d’auto-sécurité.

Accompagné par le gouverneur de Mehdia, d’inspecteurs du tourisme et du délégué régional, le ministre a échangé avec les clients, autour des conditions d’accueil, et de séjour, ainsi que des prestations rendues.

