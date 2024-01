Tunisie : Le ministre du Tourisme se rend en visite Ã  des projets touristiques Ã  Tabarka et AÃ¯n Drahem

Tunisie : Le ministre du Tourisme se rend en visite à des projets touristiques à Tabarka et Aïn Drahem

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a effectué, vendredi, une visite à Jendouba, où il a présidé avec le gouverneur de la région, une séance de travail, consacrée à « la relance de l’investissement touristique durable et responsable ».

Le ministre s’est rendu, dans la foulée, dans les délégations de Tabarka et Aïn Drahem, où il s’est enquis de projets touristiques, en cours de réalisation, et a pris connaissance de l’état d’avancement des travaux d’aménagement de l’hôtel « La forêt », fermé depuis des années, devant ouvrir ses portes en juin 2024, avec une capacité d’accueil de 130 lits, et un coût de 4 millions de dinars.

Il a, par ailleurs, fait le déplacement à la région, Fej al-Atlal, où il s’est enquis de l’activité du tourisme de randonnée.

Une visite a été, également, effectuée dans le projet touristique en cours de réalisation à Tabarka, lequel abrite des résidences touristiques, des activités de loisirs, un centre commercial, et des jeux aquatiques moyennant une enveloppe de 122 millions de dinars, avec 900 postes d’emploi pendant les travaux et 120 emplois fixes à l’ouverture. La durée de réalisation est de 3 ans.

Le ministre a effectué, in fine, une visite d’inspection dans différentes unités touristiques, autour de la qualité de services et de l’hygiène, et a échangé avec des familles algériennes séjournant dans des hôtels de Tabarka sur les conditions de séjour.

Gnetnews