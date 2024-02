Tunisie : Le ministre du Transport annonce des mesures dans le secteur de l’aviation civile

Le ministre du Transport, Rabie Majidi, a affirmé, ce lundi 19 février, que l’année 2024, sera celle de la diffusion de la culture de la sûreté de l’aviation, auprès de l’ensemble des intervenants dans les aéroports, afin que la Tunisie soit une destination pionnière en termes de tourisme et d’investissement.

Le ministre intervenait à une conférence autour du thème « la tradition de la sûreté civile, Tunisie 2024 », organisée par les ministères du Transport de Tunisie et du Royaume-Uni, dont l’objectif est de renforcer la sûreté de l’aviation civile et de sensibiliser, davantage, les acteurs du secteur notamment ceux des aéroports tunisiens, dans le cadre d’une stratégie tenant compte de la spécificité de ce secteur, ainsi que l’évolution technologique, la création et le renouveau intervenus les dernières années.

Le ministre a affirmé que la Tunisie était pionnière dans le domaine de l’aviation civile, à travers l’approbation de toutes les conventions internationales portant sur ce thème, appelant à la nécessité d’amender les lois afin qu’elles soient au diapason avec les conventions internationales.

Au sujet des programmes du ministère, dans le cadre de la vision stratégique du secteur du transport et de la logistique, le ministre a annoncé la révision du code de l’aviation civile, afin qu’il soit plus adapté aux exigences du secteur à l’échelle internationale, la mise en place d’un environnement de travail moderne réunissant toutes les conditions propices à l’ensemble des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la sûreté des aéroports…

Il s’agit aussi d’opter pour de nouvelles méthodes de gestion, favorisant le lancement d’investissements et de projets en lien avec l’aviation civile et la navigation aérienne, et permettant à notre pays de respecter ses engagements, ainsi que les conventions internationales conclues à cet effet.