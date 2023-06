Tunisie : Le ministre du transport se rend sur le site de l’accident et rÃ©clame un rapport dÃ©finitif au plus tard le 27 Juin

Tunisie : Le ministre du transport se rend sur le site de l’accident et réclame un rapport définitif au plus tard le 27 Juin

Le ministre du Transport, Rabie Majidi, s’est rendu, ce mercredi 21 Juin, sur le site de l’accident de train de la SNCFT, qui s’est produit, aujourd’hui, au cours des premières heures de l’aube, au niveau de la ville de Msaken, alors qu’il assurait une desserte Tunis – Gabès, pour s’arrêter à ses causes préliminaires.

Accompagné par le gouverneur de Sousse, le PDG de la SNCFT et une équipe d’experts, le ministre du Transport a ordonné « l’ouverture d’une enquête sur les dessous et causes de cet accident, en délimitant les responsabilités et en remettant un rapport définitif au plus tard, le 27 juin 2023 ».

Suite à quoi les dispositions administratives et réglementaires seront prises contre celui dont les manquements ou l’implication dans la survenue de cet accident, auront été prouvés, indique en ce début d’après-midi, le ministère du Transport dans un communiqué.

La teneur du rapport sera portée à la connaissance de l’opinion publique le moment venu, une fois les enregistrements de la cabine de conduite auront été extraits, et le rapport préliminaire publié.

Le ministre du Transport s’est, par ailleurs, rendu au centre hospitalo-universitaire Sahloul, et au CHU Farhat Hached, (Sousse), pour suivre l’état de santé des blessés, s’enquérir des conditions de leur prise en charge, et soutenir les familles des deux victimes.

Ce drame a fait deux décès, le conducteur et un passager, ainsi que 33 blessés, selon la protection civile. La SNCFT avait annoncé ce matin avoir diligenté une enquête pour en déterminer les circonstances et causes et délimiter les responsabilités.

Gnetnews