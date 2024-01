Tunisie : Le mufti de la rÃ©publique annonce la date du dÃ©but du mois hÃ©girien de Rajab

Tunisie : Le mufti de la république annonce la date du début du mois hégirien de Rajab

Le mois de Rajab de l’an 1445 de l’hégire débutera demain, samedi 13 janvier 2024, annonce le mufti de la république, Hichem Ben Mahmoud.

Dans un communiqué paru hier soir, le mufti a indiqué que le croissant lunaire maquant l’avènement du nouveau mois hégirien n’a pas été visible hier, du fait d’une impossibilité astronomique, et de sa non-perception visuelle.

Ce vendredi correspond au 30ème jour du moins de Joumada II, et demain samedi correspond au 1er du mois de Rajab.

Rajab est l’un des quatre mois sacrés en Islam, il est marqué par un événement crucial, celui de Isra et Miraj (ascension et voyage nocturne) du prophète Mohamed (paix et grâce sur lui) de la Mecque à al-Quds, commémoré dans la nuit du 27 de ce 7ème mois du calendrier hégirien.

Rajab est suivi par Chaâbane et puis par le mois du jeune de de Ramadan attendu, a priori, le 11 mars prochain.

Gnetnews