Tunisie : Le mouvement EchaÃ¢b fait part de sa position envers les Ã©lections du 24 dÃ©cembre

Tunisie : Le mouvement Echaâb fait part de sa position envers les élections du 24 décembre

Le mouvement Echaâb fait part de sa position envers les prochaines élections locales, lesquelles auront lieu le 24 décembre prochain en Tunisie, et devant déboucher sur l’installation de la deuxième chambre, soit le Conseil national des régions et des districts.

Le mouvement du peuple a tenu hier, dimanche 01er Octobre 2023, son conseil national, dans sa session extraordinaire, « avec un seul point à l’ordre du jour, soit le dossier des élections locales prévues le 24 décembre prochain, dans un contexte politique difficile, et face à une désaffection populaire grandissante, envers la participation à la gestion de la chose publique ».

« Eu égard à la nature des élections locales, étant des élections de proximité, et étant donné que le code électoral entrave la participation des partis », le mouvement du peuple indique, dans un communiqué que « partant de son souci de la finalisation de la construction des institutions de l’Etat conformément aux critères et aux paris sur lesquels a reposé le processus du 25 juillet, lesquels sont régis par la constitution de 2022, il laisse à ses militants la liberté de participer à cette échéance électorale, en termes de candidature et de vote ».

Le mouvement rappelle « ses réserves envers le code électoral régissant cette échéance, du fait de son impact négatif sur le processus électoral dans son intégralité, en termes de vote et de candidature ».

Le parti met en garde contre les risques de l’impact de la situation socio-économique tendue sur le taux de participation populaire au scrutin.

