Tunisie : Le mouvement passagers via les postes frontaliers en hausse sensible (ministère)

Le mouvement de transit via les passages frontaliers terrestres a connu une hausse sensible de 105 % pendant les mois de juin et juillet, jusqu’au 27 août 2023.

Quelque 3 297 914 passagers ont accédé au territoire national via ces points de passage, soit 1 501 440 entrées, et 1 474 796 sorties, indique le ministère du Transport dans un communiqué.

Le poste frontalier de Ras Jdir occupe la première position, avec 860 526 passagers, soit 504 453 entrées, et 356 073 sorties.

Le passage frontalier de Meloula vient en deuxième position en termes de mobilité, avec 607 608 voyageurs au total, 322 605 entrées et plus de 285 003 sorties.

La cadence de transit au niveau des autres postes frontaliers s’est, par ailleurs, accrue considérablement, par rapport à la même période de l’année écoulée, totalisant 1 829 780 passagers, 969 416 voyageurs, à l’arrivée, et 860 364 passagers au départ.

Gnetnews