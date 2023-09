Tunisie : Le musÃ©e du Bardo fait peau neuve et rouvre ses portes le jeudi 14 septembre

Tunisie : Le musée du Bardo fait peau neuve et rouvre ses portes le jeudi 14 septembre

Fermé il y a plus de deux ans pour travaux de maintenance et de restauration, le musée national du Bardo fait peau neuve.

Cet édifice historique, portant dans ses dédales des pans successifs de notre histoire, notre civilisation et notre mémoire collective, rouvrira ses portes au public le jeudi 14 septembre 2023.

Il accueillera les visiteurs du 9 H 30 mn à 16 H 30 mn. Ces derniers seront au rendez-vous avec de nouveaux espaces, des pièces archéologiques, et artistiques exposées pour la première fois, ainsi que des mosaïques, des sculptures..exposées de nouveau, après avoir été entretenues et restaurées, indique le ministère des Affaires culturelles, postant une vidéo où l’on peut découvrir, en guise d’entrée en matière, le musée rénové, et réaménagé.

