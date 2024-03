Tunisie : Le nouveau PDG de la SPROLS installé dans ses nouvelles fonctions

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a présidé hier, jeudi 07 Mars 2024, une cérémonie d’installation dans ses nouvelles fonctions, de Omar Saidani, en tant que nouveau Président-Directeur Général de la société de promotion des logements sociaux (SPROLS).

La ministre a appelé à développer l’action de la société, dans la mesure où elle représente l’un des principaux mécanismes de l’Etat dans le domaine du logement, soulignant son important rôle à assurer le logement décent et à répondre aux besoins des différentes catégories sociales en termes d’habitation.

Omar Saidani est un ingénieur général titulaire d’un diplôme national de l’Ecole nationale des ingénieurs de Tunis (ENIT). Il a une expérience professionnelle au ministère de l’Equipement et de l’Habitat dépassant les 26 ans, comme il a une importante expérience dans le domaine des marchés publics.

Il a occupé de nombreux postes fonctionnels, le dernier en date était PDG de la société d’études et de promotion de Tunis-Sud (SEPTS).

La cérémonie s’est déroulée en présence de l’administrateur provisoire de la société, Kaïs Bedhiaf, du directeur général de la planification, de la coopération et de la formation des cadres, Sami Khay, et des membres du Conseil d’administration et des cadres de la société.

