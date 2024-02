Tunisie : Le nouveau projet de décret régissant les marchés publics au centre d’une réunion au ministère de l’Equipement

La ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a présidé, ce vendredi 16 février 2024, une séance de travail consacrée à l’examen du nouveau projet de décret organisant les marchés publics.

Les différents amendements, réformes et améliorations proposés par ce nouveau décret ont été passés en revue et débattus.

La ministre a souligné l’importance que requiert ce nouveau décret, s’agissant de parvenir aux solutions susceptibles de garantir la qualité des études et des travaux, d’écourter les délais de réalisation et de conclusion des marchés publics, et de consacrer le principe de transparence, d’intégrité, de qualité de réalisation, de respecter les délais contractuels, et d’alléger les charges financières des opérateurs économiques.

Cette réunion a eu lieu en présence du chef du cabinet, des chargés de mission au sein du cabinet, des directeurs généraux, des directeurs et autres cadres du ministère.

