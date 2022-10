Tunisie : Le PAM annonce avoir obtenu un million de dollars US pour une assistance alimentaire aux familles dÃ©munies

Tunisie : Le PAM annonce avoir obtenu un million de dollars US pour une assistance alimentaire aux familles démunies

Le Programme alimentaire mondial (PAM) annonce avoir obtenu une subvention de 1 million de dollars US de la part du gouvernement du Japon, pour renforcer la capacité du gouvernement tunisien à atténuer l’impact des pénuries de blé et de l’inflation des prix induites par le conflit en Ukraine et la pandémie de COVID-19.

« Cette subvention permet au PAM d’aider le ministère des Affaires Sociales à renforcer sa capacité à mettre en œuvre une assistance alimentaire d’appoint aux familles les plus vulnérables dans les régions les plus touchées par les crises successives : Kairouan, Kasserine et Siliana », indique l’organisme onusien dans un communiqué.

L’assistance alimentaire est un complément pour 7.500 familles vulnérables inscrites au programme « Amen Social ».

« Le panier alimentaire couvre 50% des besoins nutritionnels d’une famille de 5 personnes et comprend des pâtes, du couscous, des pois chiches, des lentilles et de l’huile végétale ».

« Le projet est mis en œuvre en collaboration avec l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS), une ONG locale ayant une grande expérience dans l’assistance alimentaire et non alimentaire aux populations vulnérables, en collaboration avec le Ministère des Affaires Sociales.

Cette subvention fait partie de l’aide à la sécurité alimentaire de 200 millions de dollars du Japon aux pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, annoncée par le Premier Ministre Japonais, KISHIDA Fumio , lors du sommet du G7 en mai 2022. Ce soutien du gouvernement japonais ne peut que renforcer davantage les relations de coopération avec la Tunisie, pays partenaire du Japon dans la région de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient ».