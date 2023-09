Tunisie : Le parquet ordonne l’ouverture d’une enquête au sujet d’irrégularités en matière d’octroi de crédits par la BNA

Le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, Mohamed Zittouna, a déclaré que le parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête, en menant les réquisitions techniques nécessaires, au sujet d’irrégularités en matière d’octroi de crédits à des personnalités morales et physiques par la banque nationale agricole.

Dans une déclaration à la TAP, il a affirmé que l’unité nationale d’investigation dans les crimes financiers complexes au sein de la police judiciaire s’est saisie de cette affaire.

Le président de la république s’était rendu hier, jeudi 14 septembre, au siège de la BNA, et a soulevé plusieurs dépassements en matière d’octroi des crédits, dossiers à l’appui.

Saïed a cité « l’exemple d’un crédit de près de 24 milliards (23, 899 millions de dinars) accordé en 2023 à une personne, sans garanties, et sans qu’il y ait des transactions ni en 2021, ni en 2022″.

Il a évoqué « plusieurs autres crédits faramineux accordées à des sociétés écran ou des personnes, lesquels n’ont rien à avoir avec les petits agriculteurs ».

Saïed a ajouté avoir eu recours à des membres de la CTAF qui l’accompagnaient dans sa visite, lesquels ont exprimé leur étonnement envers ses dossiers, et se sont demandés qu’en est-il advenu de cet argent.

« La Tunisie est tenue de récupérer l’argent spolié, comment l’argent pourrait-il être spolié de l’intérieur, et dire après, que l’Etat est au bord de la banqueroute », s’est-il interrogé, affirmant la détermination « de lutter contre la corruption et d’assainir l’administration et le pays ».

