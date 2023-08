Tunisie : Le parquet tenu d’enclencher des poursuites contre celui qui transgresse la loi, et tend à attiser la situation

Le rôle dévolu au parquet en matière de poursuites contre celui qui se permet de transgresser la loi, notamment, celui qui tend à attiser la situation, et se considère comme étant au-dessus du questionnement et de la poursuite, a été au centre hier, jeudi 03 août, d’une rencontre entre le président de la république, Kaïs Saïed, et la ministre de la Justice, Leïla Jeffal.

« Tous les justiciables sont égaux devant la loi, personne ne pourrait échapper en se jetant dans le giron des cercles étrangers, et encore moins celui qui possède une fortune dont la source est inconnue, et qui se croit hors de poursuites judiciaires », a souligné le chef de l’Etat, en substance.

Les discussions ont, également, porté sur le projet d’amendement de l’article 411 du code du Commerce, dont l’élaboration a été confiée à une commission spéciale, qui est sur le point d’achever ses travaux.

Gnetnews