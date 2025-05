Tunisie : Le pays amorce un vieillissement démographique modéré, selon l’INS

Invitée ce lundi 19 mai 2025 sur les ondes de la Radio nationale, Hédia Bouhlel, directrice centrale des statistiques démographiques et sociales à l’Institut national de la statistique (INS), a présenté les premiers résultats du recensement général de la population et de l’habitat. Elle y a souligné une tendance au vieillissement démographique en Tunisie, sans pour autant parler de déclin ou de « vieillesse extrême ».

Selon les données publiées, les personnes âgées représentent 17 % de la population, contre 20 % pour les enfants âgés de 0 à 15 ans. « Il s’agit d’une orientation vers le vieillissement, pas d’un phénomène de sénescence accélérée », a précisé la responsable. L’âge médian de la population est désormais de 35,5 ans.

Une croissance démographique ralentie

La population tunisienne s’élève à 11 972 169 habitants, avec une croissance démographique annuelle estimée à 0,87 %, un rythme qualifié de « lent » par Bouhlel. Chaque année, la Tunisie enregistre en moyenne 150 000 naissances contre 70 000 décès.

Les régions du Grand Tunis (gouvernorats de Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba) et de l’Est (notamment Nabeul et Sfax) restent les plus peuplées. Ainsi, Tunis et Sfax dépassent chacune le million d’habitants, tandis que Nabeul en compte plus de 800 000. À l’inverse, certaines régions de l’intérieur, comme Siliana et Le Kef, connaissent un recul démographique, attribué à la fois à la migration interne et à l’émigration.

La proportion d’étrangers vivant en Tunisie reste faible, s’établissant à 0,55 % de la population totale.

Logement : 77 % des habitations occupées

Le recensement a également permis de dresser un état des lieux du parc immobilier. La Tunisie compte 4 266 207 logements, dont 77 % sont effectivement habités. Les logements de type traditionnel — maisons arabes, « houch » et « borj » — représentent 15,79 % du parc. Le taux de logements précaires continue de diminuer, pour atteindre 0,67 %, alors que la majorité des Tunisiens vivent aujourd’hui dans des immeubles ou des appartements.

Accès aux services de base : des disparités régionales persistantes

Côté infrastructures, 97,6 % des logements sont raccordés au réseau électrique et 86,8 % disposent de l’eau potable. Mais ces moyennes masquent de fortes inégalités : Sidi Bouzid, par exemple, affiche le taux de raccordement à l’eau potable le plus faible du pays avec 48,5 %.

Enfin, la couverture nationale en gaz naturel reste limitée, avec un taux de 21,4 % au niveau national.

Ces premiers résultats du recensement dressent un portrait contrasté de la Tunisie d’aujourd’hui, entre ralentissement démographique, urbanisation croissante et disparités d’accès aux services essentiels.

