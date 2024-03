Tunisie : Le PDG d’AGIL exclut toute augmentation des prix des hydrocarbures et du gaz domestique, « le Président s’y oppose »

Le PDG de la Société nationale de distribution des pétroles (SNDP – Agil), Khaled Bettine, a exclu, ce vendredi 15 Mars, toute augmentation future des prix des hydrocarbure ou du gaz domestique cette année.

« Tout augmentation est inscrite dans la loi des finances, et la loi des finances de l’année 2024 ne prévoit pas une augmentation, « éventuelle ou future », des hydrocarbures », a-t-il souligné dans un entretien téléphonique avec Jawhara.

« La politique du président de la république est une politique fondamentalement sociale, il s’est opposé, à de nombreuses reprises, à la hausse des prix des hydrocarbures et des bouteilles de gaz domestique », a-t-il indiqué.

Des hausses sont intervenues dans des circonstances déterminées, mais les augmentations se sont arrêtées depuis des mois, a-t-il ajouté.

Au sujet de l’incendie survenu hier au niveau d’une unité industrielle de la société AGIL dans la zone pétrolière de Radès, le responsable a insisté, de nouveau sur l’efficacité de l’intervention, d’abord par les employés d’AGIL et ensuite par la protection civile, l’incendie a été maîtrisé dans un laps de temps court.

Une partie du cente de Radès a été incendiée, et s’arrêtera pour une période déterminée, a-t-il dit, signalant qu’une cellule de crise a été formée hier, et une réunion importante s’est tenue et l’une des décisions prises a trait à la poursuite de la production.

Le responsable s’est voulu rassurant quant à la pérennité de l’entreprise, « la société AGIL est forte, et ce type d’accident pourrait survenir dans tous les pays du monde, notamment dans les sociétés pétrolières qui travaillent dans un contexte de haut risque, dans la mesure où elles manipulent des produits inflammables ».

La société va poursuivre ses activités et l’approvisionnement va continuer, a-t-il martelé.

S’agissant des employés blessés hier dans ce sinistre, le PDG d’AGIL a affirmé que leur état est stationnaire. 16 sont encore hospitalisés, 11 sont alités à l’hôpital des grands brûlés de Ben Arous, et 5 ont été transférés dans d’autres hôpitaux.

Interrogé sur les causes de l’incendie, le responsable a souligné qu' »une enquête sécuritaire est ouverte et va en déterminer les raisons. »

