Tunisie : Le plan de réformes du gouvernement repose sur une corrélation entre l’économique et le social (Samir Saïed)

Le coopération financière et technique entre la Tunisie et la banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), le programme de travail pour la prochaine période, outre les contours du programme de réformes initié par le gouvernement pour relancer la croissance et préserver les équilibres budgétaires, ont été au centre d’une réunion, lundi 22 novembre, entre le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, et le vice-président de la BERD, Jurgan Rigterink, et la directrice du bureau de Tunis de la banque, Nodira Mansurova.

« Le plan de réforme mis au point vise, dans ses différents volets, à opérer une transition économique efficace et durable, dans le cadre d’un nouveau modèle, procédant de la corrélation entre les dimensions économique et sociale, ce qui se traduit dans la vision stratégique de la Tunisie à l’horizon 2035, et dans le plan de développement 2023 – 2025 », a affirmé le ministre de l’économie.

Il a passé en revue « les principales mesures prises dans le cadre de ce programme de réformes, pour la relance de l’activité économique, l’amélioration du climat des affaires, l’impulsion de l’initiative, et la promotion de la digitalisation ».

« Le gouvernement est résolu à aller de l’avant en matière de de concrétisation progressive de ces réformes, élaborées dans un cadre participatif entre l’administration et le secteur privé, afin de redynamiser l’économie », a-t-il souligné.

Samir Saïed a valorisé « le soutien de la BERD à la Tunisie, lors de la dernière décennie, tant en matière de contribution au financement des projets publics et privés, qu’en termes d’appui technique », exprimant le souhait de bénéficier davantage de l’expérience de la banque dans des domaines prioritaires pour la Tunisie, à l’instar du partenariat public/privé, des énergies renouvelables, du dessalement des eaux de mer, de la numérisation, et du renouveau technologique…

Jurgan Rigterink a salué l’accord signé entre la Tunisie et le FMI au niveau des experts, ce qui reflète le sérieux du programme de réformes du gouvernement, appelant à la nécessité d’une sensibilisation à sa teneur, ainsi qu’à son importance économique et sociale à plus large échelle.

Il a, par ailleurs, exprimé les dispositions de la banque à continuer à appuyer la Tunisie en matière de mise en œuvre de ses programmes de réforme, et projets de développement prioritaires, en lui assurant l’appui technique nécessaire, afin de développer les secteurs prometteurs.

Gnetnews