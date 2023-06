Tunisie : L’AssemblÃ©e dÃ©fend le processus brandissant l’Ã©tendard de la lutte contre la corruption (Bouderbala)

Tunisie : L’Assemblée défend le processus brandissant l’étendard de la lutte contre la corruption (Bouderbala)

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, (ARP), Ibrahim Bouderbala, a souligné à la clôture de la plénière de la veille, jeudi 01er juin, consacrée à l’adoption d’un projet de loi portant approbation de l’accord de crédit n’o 2023/ 04, conclu à la date du 04 avril 2023, entre la Tunisie et la banque africaine d’Import/ Export, l’important débat qui a marqué cette plénière, ayant vu l’intervention de 49 députés.

« La constitution de 2022 a accordé plus d’indépendance et de liberté d’expression au député au sein de cette assemblée issue d’élections, selon le mode de scrutin uninominal à deux tours, dépassant ainsi la conception classique de la majorité et de l’opposition », a-t-il souligné, cité par un communiqué de l’Assemblée.

« Le plus grand défi que cette assemblée a à relever, est de rétablir la confiance du peuple dans l’action parlementaire », a-t-il souligné, appelant le gouvernement « à écouter les députés, étant donné qu’ils rapportent les préoccupations du citoyen et font parvenir sa voix ».

L’Assemblée défend ce nouveau processus qui brandit l’étendard de la lutte contre la corruption, et persévérera dans cette voie participative avec le gouvernement, en vue de décréter des lois allant dans cette direction, a-t-il indiqué en substance.

Gnetnews