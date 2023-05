Tunisie : Le point de passage Ras Jdir sera aménagé et transformé en plateforme commerciale pour l’Afrique (ministre)

La ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, a déclaré ce lundi 22 Mai, en marge d’une journée d’information consacrée au lancement de la plateforme électronique du Commerce extérieur, que l’orientation stratégique du ministère vers l’Afrique est un choix qui sera consolidé la prochaine période, à travers un programme complet pour l’aménagement du point de passage de Ras Jdir (gouvernorat de Médenine), lequel sera la plateforme commerciale de l’Afrique.

Ouvrant la journée d’information sur la nouvelle plateforme électronique du Commerce extérieur, SOS Export, en présence du président de la CONECT, et des représentants de l’UTICA et de l’UTAP, la ministre a indiqué que le développement de la plateforme SOS Export a plusieurs avantages en termes de simplification des concepts, de procédures liées au Commerce extérieur en matière d’Import/ Export, et de dialogue et de contact entres les secteurs public et privé.

Le développement de cette plateforme a plusieurs avantages en matière de simplification des concepts et de facilitation des procédures liées au Commerce extérieur, et aux opération d’Import/ Export.

Elle a ajouté que son ministère allait réunir tous les attributs de réussite au développement des exportations, à travers la mise en place d’une stratégie nationale d’exportation, dans le cadre de la collaboration avec le centre du Commerce international, ainsi qu’une stratégie exportatrice vers les marchés subsahariens, en collaboration avec le secrétariat général de ZLECAf (Accord de la Zone de Libre- Echange Continentale Africaine), et le Secrétariat Général du COMESA (Marché commun de l’Afrique orientale et australe), outre la mise ne place d’un programme complet pour l’aménagement du point de passage de Ras Jdir, qui sera la plateforme commerciale de l’Afrique.

Le ministère a, par ailleurs, commencé à activer la commission nationale chargée de faciliter le commerce, dans le cadre de l’engagement de la Tunisie avec l’Organisation mondiale du Commerce, et les autres partenaires commerciaux d’une part, et la mise en place d’un tableau de bord pour le suivi de l’efficacité logistique et commerciale, au niveau des points de passage commerciaux, maritimes, aériens et urbains, d’autre part, a-t-elle souligné.

Ben Rejeb a indiqué que le ministère œuvre à parachever le programme de digitalisation de toutes les procédures liées au Commerce extérieur, c’est un programme ambitieux, lequel permettra de réaliser un saut qualitatif pour la Tunisie, pour améliorer son classement mondial en matière de compétitivité économique, d’indices d’efficacité logistique, et autres, ce qui renforcera, indéniablement, l’attractivité de notre pays en termes d’investissement.

Gnetnews