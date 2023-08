Tunisie : Le point sur le programme de logements sociaux à Bizerte

La commission régionale du logement social du gouvernorat de Bizerte a procédé, hier mardi 15 août, à la remise de 07 logements sociaux à leurs bénéficiaires, parmi les catégories démunies, résidant dans les régions de Semane, Rouaha, Chenana et Touajnia (délégation de Joumine), d’une valeur de 190 mille dinars.

Ces logements s’inscrivent dans le cadre de la deuxième tranche du programme national du logement social, spécifique à la démolition et à la reconstruction sur les lieux, indique, en substance, le gouvernorat de Bizerte dans un communiqué.

Les habitations en question étaient, ainsi, parachevées et remises à leurs propriétaires, en présence des autorités régionales et autres organismes concernés, en attendant la fin des travaux et la remise des clefs d’autres logements, en cours de construction dans cette délégation, et ailleurs dans le même gouvernorat.

Au total plus de 450 logements sociaux ont été remis à leurs propriétaires dans l’ensemble du gouvernorat, d’une valeur financière totale de 12 millions de dinars.

Quelque 40 familles à revenu limité ont bénéficié d’une indemnité d’amélioration du logement moyennant une enveloppe de 140 mille dinars, soit une moyenne de 3000 à 5000 dinars pour chaque bénéficiaire.

