Tunisie : Le pont mobile de Bizerte remis en marche, les bateaux bloquÃ©s au port commercial ont pu passer

Tunisie : Le pont mobile de Bizerte remis en marche, les bateaux bloqués au port commercial ont pu passer

Le pont mobile de Bizerte a été levé hier, jeudi 10 août, à minuit, « avec succès », permettant à l’ensemble des bateaux en attente dans le port commercial de quitter le quai.

Cet édifice stratégique a été ainsi remis en marche, après l’arrêt de la levée du pont depuis le 26 juillet dernier, suite à l’incendie qui s’est déclenché au sein de la salle technique, située au pied de la tour de contrôle, indique le gouvernorat de Bizerte dans un communiqué.

« Cette levée, exceptionnelle et temporaire, s’est poursuivie pendant deux heures et demie, sans encombre. A l’issue de quoi, le trafic routier, et le mouvement des piétons ont été rétablis ».

Les services sécuritaires ont assuré la fluidité de la circulation au-dessus du pont, côtés Zarzouna, et Bizerte Nord, indique la même source.

Une équipe technique conjointe composée des services du génie militaire, de l’équipement, de la société de Sidérurgie, el-Fouladh, d’autres experts et cadres supérieurs, en présence d’un bureau de contrôle agréé, SECURAS, et du Centre technique des industries mécaniques, (CETIME), avait été mise en place et a planché sur les travaux de réparation pour rétablir le fonctionnement normal du pont, dans l’attente du démarrage d’un projet de renouvellement du système de cet ouvrage stratégique, selon une nouvelle méthode technique.

La levée du pont a eu lieu, la nuit d’hier, en présence notamment, de la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, et du gouverneur de Bizerte…

