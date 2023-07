Tunisie : Quelles conséquences de l’incendie du pont mobile de Bizerte, démarrage d’une expertise

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, s’est rendue hier, mercredi 26 juillet, à Bizerte pour s’enquérir des dégâts, découlant de l’incendie qui s’est déclaré, subitement, hier matin, au niveau du pont mobile de Bizerte.

Après avoir constaté le site de l’incendie, accompagnée par le gouverneur de Bizerte et les membres de la commission régionale de prévention des catastrophes et d’organisation des secours, la ministre a appelé « à prendre les dispositions nécessaires et immédiates pour garantir la marche normale de cet ouvrage stratégique ».

Elle a, par ailleurs, affirmé que « les services centraux et régionaux du ministère de l’Equipement et de l’Habitat, ont commencé, en coordination avec les différentes parties, l’élaboration d’expertises profondes pour connaitre les causes de cet incendie, et en évaluer les conséquences ».

Le pont était rouvert hier au trafic routier, ainsi qu’aux piétons, parallèlement aux opérations de contrôle du site de l’incendie qui était totalement maîtrisé.

La ministre était accompagnée, dans cette visite, par son chef de cabinet, ainsi que par le directeur général des ponts et chaussées, le directeur des équipements, et le directeur de l’exploitation et de la maintenance des routes.

Gnetnews