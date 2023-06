Tunisie : Le port de la Goulette se pare de ses plus atours, en prÃ©vision du retour des Tunisiens de l’Ã©tranger

Tunisie : Le port de la Goulette se pare de ses plus atours, en prévision du retour des Tunisiens de l’étranger

Le port de la Goulette s’est paré de ses plus beaux atours, en prévision de la saison estivale, et du retour des Tunisiens résidant à l’étranger.

Les autorités portuaires ont mené une campagne de propreté et d’entretien dans la station maritime des passagers, des espaces commerciaux, et de l’environnement extérieur du port.

Cette campagne intervient « en application des recommandations de maintien de la propreté et de la préservation de l’environnement, et au nom du principe de la responsabilité sociétale du service public », indique le ministère du Transport dans un communiqué.

Ce faisant, la première traversée de la compagnie tunisienne de navigation, CTN, à bord du paquebot, Tanit, a eu lieu ces derniers jours a destination du port de la Goulette, en provenance de Marseille.

Des réunions de coordination ont en lieu à bord du bateau, depuis son départ du port de la Goulette jusqu’à son arrivée à Marseille, et pendant la période de retour en Tunisie, en vue de suivre les conditions du voyage, et de lever les observations. Le but ultime de cette mission est de faire réussir cette saison, et de satisfaire le client, en l’entourant de toutes les conditions propices afin que sa traversée, se déroule au mieux.

L’équipe ayant accompagné cette traversée, a effectué une visite d’inspection à la nouvelle station maritime des passagers vers la destination tunisienne, au port de Marseille.

Gnetnews