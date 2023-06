Tunisie : Le président de la république et son épouse prennent part à un diner à l’Élysée

Le président de la république, Kaïs Saïed, et son épouse ont participé hier, jeudi 22 Juin au palais de l’Élysée, à un dîner organisé par le président Français, Emmanuel Macron et son épouse, en l’honneur des chefs d’Etat et de gouvernement, ainsi que des hautes personnalités participant au sommet de Paris, « pour un nouveau pacte financier mondial », rapporte la présidence dans un communiqué.

Le chef de l’Etat s’est entretenu avec plusieurs dirigeants participant à cette rencontre au sommet, dont le but est de trouver de nouveaux modes de financement à la transition écologique et énergétique, à l’heure où les différents pays du monde sont confrontés aux effets redoutables des changements climatiques, lesquels ne cessent de s’accélérer.

Saïed avait plaidé hier, lors d’une table ronde de haut niveau, tenue en marge du sommet, pour un nouvel ordre mondial basé sur la justice et l’équité, seule manière pour la planète de résoudre ses crises.

