Tunisie : Le président de la république rencontre le ministre des Finances saoudien, des appuis financiers en perspective

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu hier, jeudi 20 juillet à Carthage, le ministre des Finances saoudien, Mohamed Bin Abdullah Al-Jadaan.

La rencontre a porté sur « les relations historiques entre la Tunisie et l’Arabie saoudite, et la volonté sincère et forte des directions des deux pays, en vue de raffermir ces liens solides, et de les développer vers de nouvelles perspectives ».

Dans une déclaration au terme de cette rencontre, Mohamed Al-Jadaan a affirmé que « l’Arabie saoudite est déterminée à poursuivre et à développer ses relations excellentes avec la Tunisie ».

Il a assuré que la coopération, la concertation et l’appui allaient continuer, annonçant la signature d’une convention de prêt et de don, laquelle est de 500 millions de dollars, comme l’avait annoncé, auparavant, l’agence de presse saoudienne.

Le responsable saoudien a assuré que les rencontres ne sont pas finies, d’autres appuis interviendront les semaines à venir de la part du fonds de développement saoudien, ainsi que d’autres fonds dans la région du Golfe.

Le ministre des Finances saoudien a dit espérer rencontrer le président de la république, ainsi que son homologue tunisienne au Royaume saoudien.

Gnetnews