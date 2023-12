Tunisie : Le prêt accordé à la STEG, et le projet d’interconnexion électrique avec l’Italie examinés en commission parlementaire

La commission des finances et du budget a tenu une réunion hier, mercredi 27 décembre, au cours de laquelle, ont été auditionnés des représentants du ministère de l’Economie et de la Planification, de celui de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, ainsi que du président-directeur général de la STEG, autour du projet de loi portant approbation de l’accord de garantie conclue à la date du 22 juin entre la Tunisie et la banque internationale de reconstruction et de développement (BIRD), portant sur le prêt accordé à la STEG, en vue de contribuer au financement du projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie, et au développement du système des énergies renouvelables.

Les intervenants ont évoqué le contenu et les objectifs du projet d’interconnexion entre la Tunisie et l’Italie, portant notamment sur le développement des échanges de l’énergie électrique entre les deux rives de la Méditerranée, à travers une interconnexion bidirectionnelle, d’une capacité de 600 Méga-Watt, en assurant la stabilité du système électrique tunisien, outre le réseau d »interconnexion électrique avec l’Algérie.

Le projet contribuera à affronter le pic de consommation estivale, à diversifier les sources d’approvisionnement énergétique en Tunisie, à renforcer la sécurité énergétique, et à se préparer à s’intégrer dans le futur marché euro-africain de l’électricité.

Ils ont évoqué l’état d’avancement du projet jusqu’au décembre 2023, ainsi que son financement à travers un don de l’Union européenne, de la banque européenne d’investissement (BEI), la banque allemande de développement, la BERD et la banque mondiale.

Les députés se sont interrogés sur les conditions du prêt recommandant l’amélioration des négociations en la matière, le développement des énergies renouvelables, et de l’éventuel impact de ce projet sur les tarifs de l’électricité.

Dans leur réponse, les officiels ont présenté des données liées au réseau tunisien de transport d’électricité, à l’aide technique en matière d’exploitation des énergies renouvelables, et à la promotion du système des énergies renouvelables en Tunisie.

Le projet de loi a été adopté à l’unanimité, au terme de la séance.

Gnetnews