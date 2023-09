Tunisie : Le prix de l’huile d’olive serait compris entre 20 et 22 dinars/ Litre (UTAP)

Le membre du Conseil central de l’Union tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), Bayrem Hamada, a affirmé, ce vendredi 29 septembre 2023, que la tarification de l’huile d’olive est tributaire de la demande du marché mondial de l’huile d’olive, en général, et tunisienne, en particulier.

Dans un entretien avec Jawhara, il a rejoint les estimations officielles, pour dire que la production atteindrait les 200 mille tonnes, la consommation totale des Tunisiens ne dépasse pas, elle, les 35 mille tonnes, a-t-il souligné.

La production restante sera consacrée à l’exportation, étant donné que l’Etat tunisien a, plus que jamais, besoin de réserves en devise dégagées par l’huile d’olive.

Le responsable de l’organisation agricole a ajouté que le coût de production de l’huile d’olive a augmenté par rapport aux années passées, dans la mesure où les superficies irriguées ont atteint 55 %, ce qui requiert un intérêt permanent pour en garantir la productivité.

Selon les estimations préliminaires, le prix de l’huile d’olive varierait à l’échelle nationale, entre 20 et 22 dinars/ Litre. Alors que le cours mondial serait compris entre 10 et 12 euros, et le prix de l’huile d’olive tunisienne atteindrait les 17 euros/ litre, a-t-il souligné.

Le ministère de l’Agriculture avait annoncé à la mi-septembre, que la production de cette saison 2023/ 2024 d’huile d’olive est estimée, selon les prévisions préliminaires, à un million tonne d’olives, l’équivalent de 200 mille litres d’huile, soit + 11 % par rapport à la production de l’année écoulée.

Gnetnews