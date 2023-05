Tunisie : Le prix Fatima al-Fihiriya décerné à des compétences féminines tunisiennes et méditerranéennes

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’enfance et des séniors, Amel Belhaj Moussa, a annoncé que le prix «Fatima al-Fihiriya», pour la promotion de la femme dans les deux rives de la Méditerranée, a été décerné, dans sa quatrième édition, à la présidente de l’organisation, Eurochild, et ancienne présidente de Malte, Marie-Louise Preca.

Cette récompense a été, par ailleurs, remise à l’universitaire, et ancienne ministre de la Culture, Latifa Lakhdhar, à la femme de lettres et académicienne algérienne, Rabiaa Jalti, à la cheffe d’entreprise, Zohra Slim, à l’actrice tunisienne, Dalila Meftahi, et à la sportive tunisienne, Raoua Tlili.

La ministre a annoncé, lors de cette cérémonie organisée, hier lundi 29 Mai, au palais du Baron d’Erlanger, que ce prix a été décerné à titre posthume, à la mémoire des deux militantes tunisiennes, ayant laissé une empreinte dans l’histoire de la Tunisie, soit la regrettée militante Maya Jribi, et la défunte et militante féministe, Ahlem Belhaj, en reconnaissance de leur militantisme pour la promotion des droits de la femme et de l’enfant.

Le prix Fatma al-Fihiriya, du nom de l’icône féminine ayant contribué à la construction de l’identité tunisienne, vise « à rendre hommage aux compétences qui se seront distinguées dans les pays méditerranéens, en contribuant à réaliser l’égalité des chances et à appuyer les initiatives féminines dans tous les secteurs, ainsi qu’à ceux, des deux sexes, qui auront excellé en matière d’autonomisation, et de consolidation des capacités de la femme, en matière de recherche et de création, et les femmes qui se seront prévalues de réalisations importantes, ou auront occupé des responsabilités dans la société », a souligné la ministre.

La femme tunisienne a été, à travers toutes les étapes de l’histoire, « un support essentiel » s’agissant de forger la personnalité nationale, a-t-elle ajouté, en substance.

Cette distinction est octroyée par le ministère de la Femme, en partenariat avec l’université centrale, et l’association pour la promotion du programme Med 21.

Gnetnews