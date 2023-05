Tunisie : Le processus de négociation dans le secteur de l’éducation était « dur et rigide »

Le Secrétaire Général adjoint de l’UGTT, chargé de la fonction publique, a affirmé que la négociation dans le dossier de l’éducation fait encore du surplace, malgré les efforts considérables de la délégation syndicale.

Présidant les travaux de la commission administrative sectorielle de l’enseignement de base, il a indiqué que le processus de négociations était dur et a été marqué par la rigidité de la partie gouvernementale, notamment de la part du ministère des Finances ayant rejeté les différentes propositions, sous prétexte des difficultés financières sans en expliquer les raisons.

« La négociation avec le ministère de l’Education n’a pas été directe, mais était en présence des ministères des Finances, des Affaires sociales, et de la fonction publique, qui avait refusé les différentes suggestions, sous prétexte des difficultés financières, sans présenter des suggestions ou expliquer des raisons », a-t-il souligné.

Le responsable syndical a qualifié le dialogue social de « tendu », surtout avec le recours à la circulaire n’o 20, ayant entravé la négociation avec les différents secteurs de la fonction publique, outre le prétexte donné par le gouvernement à accorder la priorité aux secteurs de l’enseignement de base et secondaire, sans réaliser toute avancée dans ce dossier.

Il a appelé les membres de la commission administrative à présenter l’offre qui sera présentée par la fédération sur le bilan des négociations avec le ministère pour prendre les décisions nécessaires, évoquant « les attaques » dont est victime l’action syndicale, et l’UGTT d’une façon générale, ce qui a crée « un climat social tendu, exigeant plus d’une unité des syndicalistes autour de leur organisation et la défense de leurs acquis ».

Gnetnews