Tunisie : Le programme de réformes du gouvernement est « prometteur » (Jihad Azour)

Le directeur du Moyen-Orient et de l’Asie centrale du Fonds monétaire international (FMI), Jihad Azour, a déclaré que « les concertations avec le gouvernement tunisien se poursuivent, il y a un prochain round de négociations », qualifiant les relations avec la Tunisie « d’étroites ».

Lors d’une conférence de presse à distance sur « les perspectives de l’économie régionale dans la région du moyen Orient et de l’Afrique du Nord », relayée par la TAP, Azour a qualifié le programme de réformes mis en place par le gouvernement de « prometteur », « nous encourageons le gouvernement tunisien à élargir la sphère des concertations, et à expliquer les priorités », a-t-il indiqué.

Il a ajouté que « le programme de réformes présenté par la Tunisie repose sur la préservation de la stabilité économique, tout en œuvrant à alléger les charges sur l’économie, du fait du poids du secteur public, et la réforme des entreprises publiques pour assurer une plus grande relance de la croissance, et créer des postes d’emploi, c’est un objectif essentiel pour la Tunisie ».

Le responsable du FMI a, par ailleurs, indiqué que « les priorités de ce programme pour cette année consistent à préserver des niveaux acceptables d’inflation, et à alléger les charges découlant de l’augmentation des prix des matières premières, en élargissant la cadence et la sphère de la subvention sociale, en la ciblant mieux, tout en mettant en application les réformes structurelles précitées ».

La Tunisie a participé aux réunions du printemps du FMI et de la Banque mondiale du 18 au 24 avril 2022 à Washington, représentée par Samir Saïed et Marouene Abassi, respectivement, ministre de l’Economie et de la Planification, et gouverneur de la banque centrale en présentiel, et Sihem Boughdiri Nemsia, ministre des Finances, à distance.

La délégation tunisienne a enchaîné les réunions avec la banque mondiale et le FMI pour tenter de mobiliser des ressources extérieures, indispensables pour financer le budget de l’Etat, à l’heure où le pays est aux prises avec une crise économique et financière asphyxiante.

