Tunisie : Le projet d’autoroute A2 en manque de matériaux de construction, deux ministres examinent les solutions

Les solutions susceptibles de fournir des produits de carrière pour la réalisation de l’autoroute A2 reliant Tunis à Jelma ont été au centre d’une séance de travail tenue hier, mardi 04 juillet, sous la coprésidence de Sarra Zaâfrani Zenzeri, et Mohamed Rekik, respectivement, ministre de l’Equipement et de l’Habitat et ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières.

La réunion a planché sur la situation des carrières en un arrêt d’activités pour non-paiement des loyers, et autres failles, et des solutions efficaces à y apporter, notamment dans le tronçon entre les gouvernorats de Kairoaun et Sidi Bouzid de l’autoroute A2 reliant Tunis à Jelma. Le but étant de continuer à approvisionner ce projet national de quantités requises de matériaux structurels, tout en préservant les droits de l’Etat et d’assurer le recouvrement des sommes qui lui sont dues.

Il était, par ailleurs, question des moyens à même de libérer le site du projet.

Il a été convenu de mettre en place une commission, rassemblant des représentants des deux ministères, laquelle sera chargée de trouver les solutions à même de recouvrer et de récupérer les sommes dues à l’Etat, tout en permettant aux exploitants des carrières de reprendre leurs activités, ce qui aide à parachever ce projet national dans les délais.

Les deux ministres ont affirmé la nécessité de poursuivre la coordination quotidienne, pour éviter tout retard en matière d’état d’avancement du projet, mettant en avant son importance économique et sociale.

Gnetnews