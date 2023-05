Tunisie : Le projet de délimitation des frontières des Imadas a dépassé les 40 % (Bouaskar)

Le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farrouk Bouaskar, a évoqué, ce lundi 29 Mai, l’importance qu’accorde l’instance au projet de délimitation territoriale des frontières des Imadas, lequel va déboucher, pour la première fois dans l’histoire du pays, sur la délimitation des frontières de 2085 localités, d’une manière précise et officielle.

Lors d’une réunion qu’il a coprésidée avec le gouverneur de Bizerte autour de l’état d’avancement de l’action des équipes de terrain chargées de la réalisation de ce projet national, il a loué « les efforts déployés par la commission régionale, et les équipes de travail, ainsi que la compétence et la discipline dont ils ont fait montre, dans la mesure où le taux d’avancement dans moins d’une semaine a dépassé les 40 %, ce qui représente un indicateur important, traduisant la réussite de la mobilisation régionale et locale autour de ce projet ».

Le gouverneur de Bizerte a fait constater, pour sa part, que ce projet national a des objectifs extrêmement importants, dont la réalisation d’une carte administrative complète de la Tunisie, laquelle est de nature à consolider les programmes du développement économique, social et civilisationnel d’une façon générale, outre son importance en matière de réussite des échéances électorales, que le pays s’apprête à organiser, prochainement.

Gnetnews