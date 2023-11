Tunisie : Le projet de loi de finances 2024 adopté en commission dans sa version amendée

La commission des finances et du budget a adopté le projet de loi de finances 2024 dans sa version amendée et l’a transmis à l’examen en plénière, où il sera discuté et voté, d’abord, article par article, ensuite dans son intégralité.

Lors de sa réunion de la veille, la commission a passé en revue les propositions d’amendement du PLF 2024, a proposé de nouveaux articles qui lui sont parvenus de la part d’organisations, d’instances, d’associations ainsi que des professions et des secteurs, et aussi des membres de l’ARP.

Le ministère des Finances a présenté une nouvelle version de l’article inhérent à l’allègement des charges sur les contribuables au titre des pénalités de retard, ainsi que des intérêts de retard appliqués aux dettes douanières, que la commission a adoptée.

La commission a, également, discuté avec les cadres du ministère des Finances, la directrice générale de la douane et le représentant du ministère de l’Industrie les propositions d’amendement qui lui sont parvenues des professionnels et industriels.

Le ministère a présenté un nouvel article lié à l’assainissement financier de la société générale d’entreprises de matériel et de travaux, entériné par la commission.

La discussion du projet de loi de finances clôturera le marathon budgétaire, les débats à son sujet devront démarrer le 06 décembre de manière à ce qu’il soit voté, dans son intégralité, au plus tard le 10 décembre, comme il est d’usage.

Gnetnews