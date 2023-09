Tunisie : Le projet de loi sur les congés de maternité et de paternité dans les secteurs public et privé au centre de concertations au ministère de la femme

La ministre de la Femme et de la Famille, Amel Belhaj Moussa, a tenue hier, mardi 19 septembre, deux séances de concertations avec l’UTICA et la CONECT, autour du projet de loi sur les congés de maternité, de paternité et la parentalité.

Belhaj Moussa a souligné que ce texte, initié par son ministère, selon une approche participative, vise à réglementer le congé de maternité, de paternité et de parentalité dans les secteurs public et privé de manière à garantir l’égalité et la non-discrimination dans les droits, soutenir la coopération entre les deux parents dans la garde et la protection des enfants et contribuer à la préservation de la famille.

Le projet de loi consolidera les acquis législatifs de la famille tunisienne et propose d’importants ajouts qualitatifs en ce qui concerne l’attribution des congés de maternité, de paternité, et celui parental et du repos d’allaitement, dans le but d’assurer une meilleure protection de la maternité et de renforcer la rôle des pères et leurs devoirs au sein de la famille et d’assurer un meilleur environnement familial pour éduquer l’enfant, a-t-elle ajouté, citée par un communiqué de son ministère.

Les nouvelles dispositions inscrites dans le projet de loi et leur impact positif sur la stabilité et la cohésion familiale et le renforcement de la capacité des parents à éduquer leurs enfants de manière saine et équilibrée, ont été présentées.

Une étude comparative des expériences de plusieurs pays dans ce domaine a été présentée, ainsi que les principaux résultats de l’étude actuarielle visant à réformer la législation relative au congé de maternité et de parentalité en Tunisie, réalisée par l’expert Mokhtar kouki avec le soutien de la Banque mondiale.