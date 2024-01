Tunisie : Le projet de loi sur l’extradition des criminels entre la Tunisie et l’AlgÃ©rie adoptÃ© en plÃ©niÃ¨re

Tunisie : Le projet de loi sur l’extradition des criminels entre la Tunisie et l’Algérie adopté en plénière

L’Assemblée des représentants du peuple a adopté, ce mardi 16 janvier, en séance plénière, le projet de loi organique portant approbation de l’accord d’extradition entre le gouvernement tunisien et le gouvernement algérien, n’o 2023/18 dans son intégralité à 124 voix favorables et deux abstentions, sans opposition.

Le texte comprend un article unique, selon lequel, « est approuvé la convention portant extradition des criminels entre la Tunisie et l’Algérie, signée le 15 décembre 2021 en Tunisie, et annexée à cette loi organique ».

Les deux pays voisins sont liés par une convention d’échange d’assistance et de coopération judiciaire signée à Alger le 26 juillet 1963, laquelle couvre la coopération judiciaire et l’aide mutuelle, l’exécution des dispositions civiles et commerciales, ainsi que l’extradition des criminels.

En consécration de l’esprit de coopération et de confiance réciproque, et du souhait du développement et de renouveau, les deux parties ont jugé bon de revoir ladite convention.

Un premier round des négociations été mené en Algérie, ainsi que de nombreuses rencontres via visioconférence.

Le troisième round s’est déroulé à Tunis, au terme duquel le projet de convention d’extradition des criminels a été paraphé, comme le souligne l’exposé de motifs de ladite loi.

Gnetnews