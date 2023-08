Tunisie : Le projet de restauration de la mosquÃ©e Okba Ibn Nefaa bloquÃ©, son Ã©tat requiert une intervention urgente

Tunisie : Le projet de restauration de la mosquée Okba Ibn Nefaa bloqué, son état requiert une intervention urgente

La ministre des Affaires culturelles, Hayet Gtat Guermezi, a présidé hier, mercredi 16 août, une séance de travail, pour s’arrêter aux principales causes techniques et administratives, derrière le blocage du projet de restauration de la mosquée Okba Ibn Nafaa à Kairouan, et au réaménagement de son environnement extérieur.

Les résultats de l’expertise préliminaire de l’état de ladite mosquée, appelée aussi la grande mosquée de Kairouan, réalisée par un bureau d’études international et des experts de l’Institut national du Patrimoine, confirment la présence de lézardes profondes et de fissures éparses sur les murs de la mosquée, du fait de plusieurs facteurs exogènes, ce qui requiert la nécessité d’accélérer le démarrage des travaux pour préserver cet ancien site, historique et civilisationnel, remontant à l’an 50 de l’hégire, rapporte un communiqué du ministère des Affaires culturelles.

La ministre a appelé à « la nécessité d’accélérer le parachèvement des études pendant les tous prochains mois, de réunir tous les documents inhérents à la mosquée, (rapports, photos…), et de les présenter au bureau d’études ».

Elle a, par ailleurs, ordonné la mise en place de deux équipes de travail pour le suivi de l’exécution de ce projet, annonçant la tenue d’une série de séances de travail les prochains jours, avec les organismes concernés pour présenter ce projet, et en faciliter la réalisation.

Gnetnews