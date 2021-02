Tunisie : Le rapport du projet de loi organisant le travail domestique adopté en commission parlementaire

La commission de la jeunesse, des affaires culturelles et de l’éducation a adopté son rapport lié à l’organisation du travail domestique.

Lors d’un point de presse, le président de la commission a déclaré ce jeudi 11 février, que « le but de ce projet de loi est de garantir le droit à un travail décent pour les aide-ménagères. »

Le nouveau texte fixe « les conditions d’embauche des employés de maison, leurs engagements, celui de l’employeur, et évoque les mécanismes de contrôle, d’inspection et les sanctions prévues en cas de violation de ces dispositions ».

Le projet de loi apporte de nombreux acquis, en exigeant que ces employés soient payés au SMIG, et en espèces. Il prévoit « la couverture sociale et le régime de 48 heures de travail, voire 60 heures au plus, en comptabilisant les heures supplémentaires, et un jour de congé… »

La nouvelle loi fixe les conditions du travail décent. « Les inspecteurs de travail seraient, en mesure, d’accéder aux domiciles et de s’enquérir des conditions de travail de l’employé, et les principales transgressions, si elles existent, ayant trait principalement, au respect des droits des domestiques ».

